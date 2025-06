राजा रघुवंशी मर्डर: शिलांग पुलिस को इंदौर में मिला सोनम का 'ब्लैक बैग', प्रॉपर्टी डीलर के बाद अब गार्ड भी गिरफ्तार

Raja Raghuvanshi Murder Case: राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने दो और लोगों को गिरफ्तार किया है. शनिवार रात पुलिस टीम ने इस मामले में इंदौर के एक प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स और बिल्डिंग के गार्ड बल्ला अहिरवार को गिरफ्तार किया है. प्रॉपर्टी डीलर सिलोम के जरिए राजा के कातिलों ने इंदौर में उस फ्लैट को किराए पर लिया था, जहां हत्या के बाद सोनम आकर छिपी थी. प्रॉपर्टी डीलर पर हत्याकांड की मुख्य आरोपी एवं राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम का वह बैग गायब करने का आरोप है जो उसने इस वारदात के बाद शहर के देवास नाका क्षेत्र के एक फ्लैट में छिपाया था. साथ ही इस मामले में गिरफ्तार बिल्डिंग गार्ड बल्ला अहिरवार उसी बिल्डिंग में ड्यूटी कर रहा था, जहां सोनम रही थी. इसके साथ ही मामले में गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़कर सात हो गई है.

रविवार को SIT टीम और FSL ने सोनम रघुवंशी का बैग जलाने वाले शिलोम जेम्स को लेकर इंदौर के हरे कृष्ण विहार कॉलोनी पहुंची. FSL इंदौर ने जले हुए बैग के टुकड़े और सोनम के सामान के जले हुए टुकड़े फोरेंसिक जांच के लिए एकत्र किए.

