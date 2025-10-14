30 लाख, ब्लैकमेल और मौत ...आंध्रप्रदेश में रायडू केस में नया मोड़, MLA पर हत्या की साजिश का लगा आरोप

चेन्नई के कूवम नदी से जुलाई महीने में मिले शव मामले में हुए खुलासे के बाद अब आंध्र प्रदेश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है. मृतक की पहचान श्रीनिवासुलु उर्फ रायडू के रूप में हुई, जो जनसेना पार्टी की नेता विनूथा कोटा के ड्राइवर और निजी सहायक थे. 8 जुलाई को रायडू का शव नदी से बरामद हुआ था. शरीर पर गला घोंटने और यातना के निशान पाए गए. शुरुआत में पुलिस ने इसे निजी रंजिश और ब्लैकमेलिंग का मामला बताया था. रायडू पर आरोप था कि उसने अपनी मालकिन विनूथा से जुड़ी निजी और राजनीतिक जानकारी लीक की थी. इस आधार पर पुलिस ने विनूथा कोटा, उनके पति चंद्रबाबू और तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था.

बदल गया पूरा केस

मामला अब पूरी तरह बदल गया है. पिछले हफ्ते रायडू का करीब 20 मिनट लंबा वीडियो सामने आया, जिसे उसने अपनी मौत से पहले रिकॉर्ड किया था. इस वीडियो में रायडू ने आंध्र प्रदेश के तेलुगू देशम पार्टी (TDP) के विधायक बोज्जला सुधीर रेड्डी का नाम लिया है. आरोप है कि विधायक के करीबी लोगों ने उसे 30 लाख रुपये देने का वादा किया था, अगर वह विनूथा और उनके पति से जुड़ी निजी या आपत्तिजनक वीडियो फुटेज जुटा सके.

वीडियो सामने आने के बाद केस ने नया मोड़ ले लिया है. अब यह निजी विवाद से राजनीतिक साजिश की दिशा में बढ़ गया है. पुलिस यह जांच कर रही है कि यह वीडियो असली है या किसी दबाव में रिकॉर्ड करवाया गया.

विधायक सुधीर रेड्डी ने आरोपों से किया इनकार

विधायक सुधीर रेड्डी ने सभी आरोपों से इनकार किया है. उन्होंने तिरुमला मंदिर में मीडिया से कहा कि मैं भगवान और अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूं, मेरा रायडू की हत्या से कोई लेना-देना नहीं है. ये मेरे खिलाफ चलाया गया राजनीतिक षड्यंत्र है. रेड्डी ने कहा कि यह वीडियो अब सामने आना अपने आप में संदेह पैदा करता है. अगर जांच होगी तो मैं सामना करूंगा, लेकिन किसी की मौत को राजनीतिक हथियार बनाना शर्मनाक है. वहीं, विनूथा कोटा, जो फिलहाल शर्तीय जमानत पर हैं, ने भी एक वीडियो जारी कर सभी आरोपों से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला उनके खिलाफ चलाए जा रहे राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है.

उन्होंने कहा है कि अगर मैं दोषी होती, तो अदालत मुझे जमानत नहीं देती. मेरे खिलाफ झूठ फैलाया गया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जांच अब सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं है. यह देखा जा रहा है कि कहीं यह संगठित राजनीतिक साजिश तो नहीं थी. फॉरेंसिक टीम रायडू के वीडियो की ऑथेंटिसिटी की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह असली है या AI-Generated.