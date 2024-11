राहुल गांधी की बैग जांच की गई तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पूछे तीखे सवाल

Rahul Gandhi Bag Checked: महाराष्ट्र (Maharashtra Elections) के अमरावती जिले में धामनगांव रेलवे में शनिवार को निर्वाचन अधिकारियों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के बैग की जांच की. राहुल गांधी 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक जनसभा को संबोधित करने के लिए यहां आए थे. अमरावती जिले की आठ विधानसभा सीट में से एक धामनगांव रेलवे के हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद गांधी के बैग की जांच की गई.

Watch: Election Commission officials inspected the helicopter of Leader of Opposition (LoP) and Congress MP Rahul Gandhi in Amravati, Maharashtra pic.twitter.com/cl2yx7dPp7