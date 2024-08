सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती, फिर किया रेप, प्रेग्नेंट होने पर नाबालिग को दी जान से मारने की धमकी

पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में एक व्यक्ति को 14 वर्षीय लड़की के साथ बार-बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. 23 वर्षीय आरोपी कार्तिक कांबले ने सोशल मीडिया साइट पर लड़की से दोस्ती की और फिर इस साल अप्रैल से जून के बीच कई बार उसके साथ बलात्कार किया. हिंजवडी पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने कहा, "बलात्कार के बाद वह गर्भवती हो गई. उसने किसी को न बताने की धमकी भी दी. कांबले पर भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत बलात्कार और अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए हैं."

#WATCH | Pimpri-Chinchwad, Maharashtra: On rape of a minor girl, ACP Suresh Kurade says, "The victim came with her family and reported the incident... The accused has been arrested. The victim and the accused came in contact through Instagram. The accused later sexually harassed… pic.twitter.com/jotZuhYvZ6