युवाओं के लिए PM मोदी का क्विज, खास कार्यक्रम में शामिल होने का मिलेगा मौका

दिल्ली में 12 जनवरी, 2025 को 'विकसित भारत युवा नेता संवाद' का आयोजन होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. अगर आप भी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, तो एक क्विज में हिस्सा लेना होगा.

PM मोदी ने 'X' पर लिखा, "मेरे युवा मित्रों, एक रोचक क्विज (https://quiz2.mygov.in/) है, जो सुनिश्चित करेगी कि आप 12 जनवरी, 2025 को ऐतिहासिक 'विकसित भारत युवा नेता संवाद' का हिस्सा बन सकें. यह आपके अभिनव विचारों को सरकार के शीर्ष स्तर तक पहुंचाने का एक बहुत ही खास अवसर है. यह हमारे विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में आपका अमिट योगदान होगा."

