बंगाल योग की धरती, स्वामी विवेकानंद ने योग से परिचय करवाया... कोलकाता में पीएम मोदी की कही बड़ी बातें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रोग्राम में हिस्सा लिया. पीएम ने कहा कि योग ने पूरे विश्व को एक साथ जोड़ा है. इसलिए आज का दिन बेहद ऐतिहासिक है. इस साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम 'स्वस्थ आयु के लिए योग' है. यह शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक सेहत, भावनात्मक मजबूती में योग की भूमिका पर जोर देती है, जिससे जीवन बेहतर होता है.

प्रधानमंत्री ने कहा, विश्व के अलग-अलग हिस्सों से एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं. भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है. पूरा विश्व और पूरा देश एक-दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, और यही तो योग की ताकत है. योग सबको जोड़ता है. इस अवसर पर मैं पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं."

पीएम बोले, "21 जून का ये दिन, पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन बन गया है."

पीएम मोदी ने कहा, "योगा मानवीय चेतना का प्रकाश है. आज सामूहिक उत्सव का दिन है. ये दिन सबको साथ लेकर आता है. योग से हमारा परिचय स्वामी विवेकानंद ने कराया है. वैश्विक जुड़ाव योग का मूल भाव है."

बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रवींद्र नाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग-अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आस-पास की दुनिया से जुड़ने में है. यही जुड़ाव योग का मूल भाव है. नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री

पीएम मोदी ने कहा, "जब हम स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर सकते हैं कि उम्र मानव क्षमता को कम न करे. योग मानव जीवन को निरंतर विकास की आकांक्षा में मदद कर सकता है. हमारा लक्ष्य 40 की उम्र में 20 की तुलना में अधिक लचीला होना चाहिए. हमारा लक्ष्य 30 की तुलना में 50 की उम्र में अधिक ऊर्जावान होना चाहिए. हमारा लक्ष्य 50 की तुलना में 70 की उम्र में जीवनशैली संबंधी बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होना चाहिए. यहीं पर योग हमारी मदद कर सकता है."

मन शांत, तनाव मुक्त होने में योग करता है मदद: PM Modi

पीएम मोदी ने कहा, "योग हमारे शरीर को लचीला बनाने में हमारी मदद करता है. यह हमारी ऊर्जा के स्तर को ऊंचा रखता है. यह हमें शांत, तनाव मुक्त जीवन बनाए रखने में मदद करता है और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को दूर रखने में मदद करता है. इसके अलावा, नियमित अभ्यास के साथ, योग हमें आजीवन अपने शरीर और दिमाग का अध्ययनकर्ता बने रहना सिखाता है. जितना अधिक हम अपने बारे में जानेंगे, उतना ही बेहतर हम स्वयं को प्रबंधित कर पाएंगे. इसलिए, स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग, इस विषय को केवल बुजुर्गों के लिए नहीं, बल्कि सभी उम्र के लोगों के लिए एक विषय के रूप में देखा जाना चाहिए."

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