VIDEO : यूक्रेन पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, यूक्रेनी अधिकारियों ने भी किया नमस्ते

पीएम नरेंद्र मोदी पोलैंड की यात्रा के बाद युद्धग्रस्त यूक्रेन में पहुंच चुके हैं. कीव पहुंचते ही पीएम मोदी जैसे ही ट्रेन से उतरे वैसे ही उनका जोरदार स्वागत हुआ. स्टेशन पर यूक्रेनी अधिकारियों ने नमस्ते करते हुए पीएम मोदी का वेलकम किया. अब पीएम मोदी के स्वागत का ये वीडियो काफी सुर्खियां बटोर रहा है. अब जब पीएम मोदी यू्क्रेन में हैं तो इस बात की उम्मीद की जा रही है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान वो संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर अपने विचार साझा करेंगे. पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा उनकी हाई प्रोफाइल मॉस्को यात्रा के लगभग छह सप्ताह बाद हो रहा है. जिसकी अमेरिका और पश्चिमी देशों ने काफी आलोचना की थी.

⚡ Indian PM Modi arrived in Kyiv for the first time in the history of Ukraine-India bilateral relations.



📹: Ukrzaliznytsia / Instagram pic.twitter.com/N1lBzOy06P