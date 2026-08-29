प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार, 29 अगस्त से दो दिन के उज्बेकिस्तान दौरे पर रहेंगे.वह किर्गिस्तान भी जाएंगे. वह दिल्ली से रवाना हो चुके हैं. पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है. इससे भारत और उज्बेकिस्तान के साथ ही वैश्विक समीकरण भी बदल सकते हैं. संघ प्रमुख मोहन भागवत अमेरिका में आज एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे.दिल्ली में CNG के दाम करीब 4 रुपये बढ़ गए हैं. नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 626 हो गई है. वहीं लापता लोगों की तलाश जारी है. संघ प्रमुख मोहन भागवत अमेरिका में आज एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे. आरएसएस के शताब्दी वर्ष के वैश्विक संपर्क कार्यक्रम के तहत वह तीन दिन के दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंचे हैं. दिल्ली में CNG के दाम करीब 4 रुपये बढ़ गए हैं. प्रयागराज में स्वामीनारायण मंदिर का तीन मंजिला हिस्सा भरभराकर गिरा और गड्ढे में धंस गया. पढ़ें देश-दुनिया की खबरें

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