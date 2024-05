भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम का क्या है PM मोदी का विजन? तीसरे टर्म में कैसे पाएंगे इससे पार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कहा कि भारत के लोग भ्रष्‍टाचार से तंग आ चुके हैं. भ्रष्‍टाचार दीमक की तरह देश की सारी व्‍यवस्‍थाओं को खोखला कर रहा है. पीएम मोदी ने भ्रष्‍टाचार के खिलाफ मुहिम को लेकर अपने विजन सामने रखा और बताया कि कैसे वे तीसरे टर्म में इससे पार पाएंगे. आईएएनएस को दिए एक इंटरव्‍यू में पीएम मोदी ने कहा कि अब मगरमच्छ पकड़े जाने लगे हैं तो हमें सवाल पूछा जा रहा है कि मगरमच्छों को क्यों पकड़ते हो. ये समझ में नहीं आता है कि ये कौन सा गैंग है, खान मार्केट गैंग, जो कुछ लोगों को बचाने के लिए इस प्रकार के नैरेटिव गढ़ता है. साथ ही उन्‍होंने भ्रष्‍टाचार के महिमामंडन पर चिंता व्‍यक्‍त की है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा इंटरव्‍यू, यहां पढ़ें :

आईएएनएस के इंटरव्‍यू के दौरान पीएम मोदी से सवाल पूछा गया था कि आप ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम तेज करने की बात कही है, अगली सरकार जब आएगी तो आप क्या करने जा रहे हैं ? क्या जनता से लूटा हुआ पैसा जनता तक किसी योजना या विशेष नीति के जरिए वापस पहुंचेगा? इस पर पीएम मोदी ने कहा, "भारत के लोग भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं. दीमक की तरह भ्रष्टाचार देश की सारी व्यवस्थाओं को खोखला कर रहा है. भ्रष्टाचार के लिए आवाज भी बहुत उठती है. जब मैं 2013-14 में चुनाव के समय भाषण करता था और मैं भ्रष्टाचार की बातें बताता था तो लोग अपना रोष व्यक्त करते थे. लोग चाहते थे कि हां कुछ होना चाहिए.

''Much like termites, corruption is making the system hollow from the inside... It's difficult to understand the motive of the Khan Market Gang and why it is framing such a narrative to save the criminals from facing the law... Independent agency apprehends the…