अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर लखनऊ जाएंगे PM मोदी, प्रेरणा स्थल का करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री मोदी 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर लखनऊ जाएंगे. अटल बिहारी वाजपेयी का लखनऊ से गहरा और खास संबंध रहा है. वह यहां से कई बार सांसद रहे और लखनऊ की जनता ने उन्हें अपार प्रेम, सम्मान और भरोसा दिया.

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे
  • इस दिन दिल्ली में जरूरतमंदों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए सौ अटल कैंटीन शुरू की जाएंगी
  • अटल बिहारी वाजपेयी का लखनऊ से गहरा राजनीतिक संबंध रहा है, जहां वे कई बार सांसद रहे थे
नई दिल्‍ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को लखनऊ जाएंगे. यह दिन सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती ही नहीं, बल्कि लखनऊ और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए बेदह भावनात्मक महत्व रखता है. 25 दिसंबर के दिन अन्‍य राज्‍यों में भी कई कार्यक्रम होंगे. दिल्‍ली में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर से जरूरतमंदों को पौष्टिक भोजन परोसने के लिए कुल 100 अटल कैंटीन शुरू की जाएगी.

अटल जी का लखनऊ से गहरा और खास संबंध

अटल बिहारी वाजपेयी का लखनऊ से गहरा और खास संबंध रहा है. वह यहां से कई बार सांसद रहे और लखनऊ की जनता ने उन्हें अपार प्रेम, सम्मान और भरोसा दिया. बीजेपी में अटल जी का कद हमेशा सबसे ऊंचा माना गया. पार्टी के संस्थापक नेताओं में से एक, स्वीकार्य और सर्वमान्य चेहरा और राजनीतिक मर्यादा के प्रतीक. उनकी जयंती को हर वर्ष सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है.

पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे

इसी कड़ी में पीएम मोदी लखनऊ में पूरे दिन कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. वह अटल जी के साथ काम कर चुके बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी वाजपेयी जी के नाम पर नई शैक्षिक योजनाओं की घोषणा भी कर सकते हैं. पीएम मोदी एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

प्रेरणा स्थल का भी करेंगे उद्घाटन

25 दिसंबर को लखनऊ में तैयार प्रेरणा स्थल (म्यूज़ियम) का पीएम मोदी उद्घाटन भी करेंगे. इस प्रेरणा स्थल में अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़ी तस्वीरें और उनके व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन महापुरुषों के जीवन और योगदान से प्रेरणा ले सकें.

