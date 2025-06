पीएम मोदी ने ISS पर मौजूद शुभांशु शुक्ला को दे दिया होमवर्क, जानें क्या कहा?

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला से बातचीत में पीएम मोदी ने तमाम मुद्दों पर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने शुभांशु शुक्ला को होमवर्क भी दिया.

पीएम मोदी ने कहा कि मेरी आदत है कि जब किसी से मिलता हूं, होमवर्क भी देता हूं. शुभांशु से पीएम मोदी ने कहा कि आपका होमवर्क ये है कि आपको जो अनुभव मिल रहा है, उससे हमें गगनयान को आगे बढ़ाना है, चंद्रमा पर लैंडिंग करानी है.

I had a wonderful conversation with Group Captain Shubhanshu Shukla as he shared his experiences from the International Space Station. Watch the special interaction! https://t.co/MoMR5ozRRA