द्रास में करगिल के शहीदों को पीएम मोदी ने किया नमन

करगिल विजय दिवस (Kargil Vijay Diwas) की 25वीं सालगिरह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi In Dras) आज लद्दाख के द्रास सेक्टर पहुंचे. इस दौरान पीएम मोदी ने करगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि (PM Modi Pay Tribute Kargil Heroes) अर्पित की. इस दौरान पीएम मोदी काफी भावुक नजर आए. खाकी रंग का कोट पहने पीएम मोदी द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पहुंचे. शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी ने शहीदों के नाम वाले बोर्ड को देखा. इस दौरान वह सेना के अधिकारियों से बात करते भी नजर आए.

PM मोदी ने किया शहीदों को नमन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1999 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में, शुक्रवार को लद्दाख में करगिल समर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने से पहले ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "26 जुलाई, हर भारतीय के लिए बेहद खास दिन है. हम 25वां करगिल विजय दिवस मनाएंगे. यह उन सभी को श्रद्धांजलि देने का दिन है, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा की. मैं करगिल समर स्मारक पर जाऊंगा और हमारे बहादुर नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा." प्रधानमंत्री ने कहा कि शिंकुन ला सुरंग परियोजना का भी काम शुरू होगा.पीएमओ के अनुसार, यह परियोजना लेह को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करेगी और पूरी होने पर यह दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी.

रक्षा मंत्री ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि

पीएम मोदी के वॉर मेमोरियल पहुंचने से पहले वहां की सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई थी. पीएम मोदी के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अन्य नेताओं ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर करगिलप शहीदों को श्रद्धांलजि दी.

करगिल के शहीदों को राष्ट्रपति की श्रद्धांजलि

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा, '1999 में करगिल की चोटियों पर भारत मां की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले प्रत्येक सेनानी को मैं श्रद्धांजलि देती हूं और उनकी पावन स्मृति में नमन करती हूं. मुझे विश्वास है कि सभी देशवासी उनके त्याग और शौर्य से प्रेरणा प्राप्त करेंगे. जय हिंद! जय भारत!' उन्होंने कहा कि करगिल विजय दिवस देश के सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और असाधारण वीरता को श्रद्धांजलि देने का एक अवसर है.





करगिल शहीदों को सीएम योगी ने किया नमन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने लखनऊ के स्मृतिका वॉर मेमोरियल पहुंचे. इस दौरान उन्होंने करगिल के शहीदों को याद किया.





साल 1999 का वो करगिल युद्ध

बता दें कि साल 1999 में हुए करगिल युद्ध में भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान सेना के छक्के छुड़ा दिए थे और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया था. दरअसल पाकिस्तान सेना ने घुसपैठ कर टाइगर हिल पर कब्जा कर लिया था. लेकिन भारतीय जवानों की जांबाज़ी से पाकिस्तान सेना को मुंह की खानी पड़ी.

