पीएम मोदी ने कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया

हर दो साल में एक बार होने वाले इस बार सम्मेलन का विषय 'सुधारों का वर्ष - भविष्य के लिए परिवर्तन' है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सैन्य बलों की सराहना की. साथ ही समुद्री डकैती रोकने, संघर्ष क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने और मित्र देशों में मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (एचएडीआर) जैसे कार्यों के लिए भी सशस्त्र बलों की भूमिका को सराहा.

  • PM मोदी ने सेना के तीनों अंगों से एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार पर विशेष जोर देने का आह्वान किया
  • सेना के संयुक्त कमांडर सम्मेलन में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और मानवीय सहायता कार्यों की सराहना की गई
  • सम्मेलन में सेना के शीर्ष अधिकारियों ने पिछले दो वर्षों के सुधारों और आने वाली योजनाओं की समीक्षा की गई
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के तीनों अंगों से एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार पर जोर देने का आह्वान किया है. कोलकाता में सेना के तीनों अंगों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि भविष्य की चुनौतियों एवं किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार हेतु ठोस कदम उठाएं. यह सम्मेलन देश के शीर्ष सैन्य एवं नागरिक सत्ता को सैन्य तैयारियों के लिहाज से एक मंच पर लाता है. प्रधानमंत्री का बयान ऐसे समय आया है जब सेना और वायुसेना के बीच थिएटरीकरण की प्रक्रिया पर मतभेदों की बात सामने आ रही थी.

हर दो साल में एक बार होने वाले इस बार सम्मेलन का विषय 'सुधारों का वर्ष - भविष्य के लिए परिवर्तन' है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सैन्य बलों की सराहना की. साथ ही समुद्री डकैती रोकने, संघर्ष क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने और मित्र देशों में मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (एचएडीआर) जैसे कार्यों के लिए भी सशस्त्र बलों की भूमिका को सराहा. अगले दो दिनों में इस सम्मेलन में सभी सैन्य बलों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर प्रशासनिक एवं सैन्य अभियानों से जुड़े मामलों की समीक्षा की जाएगी. साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नजरिए को अमलीजामा पहनाने के लिए रोडमैप भी बनाया जाएगा. सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी को ऑपरेशन सिंदूर के बाद पैदा नए हालात और सेनाओं की अभियानगत तैयारियों पर भी जानकारी दी गई. प्रधानमंत्री ने पिछले दो वर्षों में लागू किए गए सुधारों और अगले दो वर्षों की योजना की भी समीक्षा की.

ऑपरेशन सिन्दूर के बाद यह पहला मौका है जब सेना के तीनों अंगो के प्रमुख समेत रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और रक्षा सचिव  संयुक्त कमांडर कांफ्रेस में शामिल हुए. 16वां संयुक्त कमांडर कांफ्रेस कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम में हो रहा है. यह सम्मेलन 15 से 17 सितंबर तक पूर्वी कमान मुख्यालय में चलेगा. फिलहाल सेना अपने आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है. रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर है. ऑपरेशन सिन्दूर में स्वदेशी हथियारों का दमखम पूरी दुनिया ने देखा. रक्षा मंत्रालय इस साल को ‘ईयर ऑफ रिफॉर्म' के तौर पर मना रहा है. इस कांफ्रेस का मुख्य फोकस सुधार, परिवर्तन और ऑपरेशनल तैयारियों पर है. यह सभी आर्म्ड फोर्स की संस्थागत सुधार, इंटीग्रेशन और तकनीकी आधुनिकीकरण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. सम्मेलन का जोर होता है कि सैन्य बलों की मल्टी-डोमेन ऑपरेशनल तैयारी को बनाए रखे.

सैन्य विमर्श के इस मंच का उद्देश्य आर्म्ड फोर्स को और मजबूत करना है जो तेजी से बदलती भू-राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण है. सम्मेलन में अगले दो दिन अलग-अलग रैंकों के अधिकारियों और कर्मियों के साथ इंटरैक्टिव सेशन होंगे. पहले सेना से जुड़ी सभी बड़ी बैठकें और कार्यक्रम दिल्ली में ही आयोजित होते थे लेकिन 2014 में पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर इन कार्यक्रमों को दिल्ली से बाहर भी आयोजित किया जाने लगा. इसमें कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस, आर्मी डे, एयरफोर्स डे, नेवी डे, डिफेंस एक्सपो जैसे कार्यक्रम शामिल हैं. इसका मकसद था कि दिल्ली से बाहर आयोजनों से जनता को सेना के करीब लाया जाए. साल 2015 में पहली बार कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस दिल्ली से बाहर आयोजित की गई थी. इसमें पीएम मोदी ने शिरकत की थी. पहली बार यह केरल के कोच्चि तट के पास समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य पर आयोजित की गई थी. जबकि साल 2017 में देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA) में आयोजित की गई थी. साल 2018 में कमांडर कॉफ्रेंस जोधपुर वायुसेना स्टेशन, 2021 में गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और 2023 में भोपाल में भी आयोजित की जा चुकी है.

