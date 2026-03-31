प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे. मोदी यहां कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. यात्रियों से लेकर माल ढुलाई तक फायदा होगा. आज संसद में बजट सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में कई मुद्दों पर बहस होगी. दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में आंधी-तूफान और बारिश का दौर जारी है. राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड-हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, पंजाब हरियाणा में मौसम 4 अप्रैल तक ऐसा ही रहने वाला है. ईरानी अधिकारियों ने दावा किया है कि उनके मशहद हवाई अड्डे पर अमेरिका ने हमला कर दिया जिसके बाद नई दिल्ली की ओर जाने वाला महान एयर विमान क्षतिग्रस्त हो गया. विमान कथित तौर पर ईरानी लोगों के लिए आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति और सहायता लेने के लिए इस सप्ताह नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाला था. देश-दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी हिंदी के साथ



