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नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे. मोदी यहां कई रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. यात्रियों से लेकर माल ढुलाई तक फायदा होगा. आज संसद में बजट सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में कई मुद्दों पर बहस होगी. दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में आंधी-तूफान और बारिश का दौर जारी है. राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड-हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, पंजाब हरियाणा में मौसम 4 अप्रैल तक ऐसा ही रहने वाला है. ईरानी अधिकारियों ने दावा किया है कि उनके मशहद हवाई अड्डे पर अमेरिका ने हमला कर दिया जिसके बाद नई दिल्ली की ओर जाने वाला महान एयर विमान क्षतिग्रस्त हो गया. विमान कथित तौर पर ईरानी लोगों के लिए आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति और सहायता लेने के लिए इस सप्ताह नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाला था. देश-दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी हिंदी के साथ 


 

Mar 31, 2026 06:46 (IST)
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Live News Update: आज गुजरात आएंगे पीएम मोदी, कई रेल परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

पीएम नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे. यहां पीएम कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना और क्षेत्रीय विकास को गति देना है.प्रमुख रेल परियोजनाओं में कनालुस–जामनगर रेल लाइन डबलिंग (28 किमी) राष्ट्र को समर्पित की जाएगी.यह राजकोट–कनालुस डबलिंग परियोजना (111.20 किमी) का हिस्सा है. इससे ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी और यात्रा तेज होगी. जामनगर के पेट्रोलियम और ब्रास उद्योगों को माल ढुलाई में फायदा होगा.किसानों को अपनी फसल बाजार तक जल्दी पहुंचाने में मदद मिलेगी.राजकोट के यात्रियों और व्यापारियों की यात्रा आसान होगी.द्वारका पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा.(इनपुट- पल्लव मिश्रा)

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