PM मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति को कोल्हापुरी कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना ‘पंचामृत कलश’ तोहफे में दिया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू को एक ‘सिलोफर पंचामृत कलश' उपहार में दिया. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यह कलश महाराष्ट्र के कोल्हापुर की परंपरागत कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना है.

अधिकारियों ने कहा कि यह कलश उच्च गुणवत्ता की चांदी से बना होता है जिसे बड़ी कुशलता और बारीकी से आकार दिया जाता है. इसमें कोल्हापुर के प्रसिद्ध धातुकार्य की विशिष्ट सुंदर नक्काशी है, जिसमें अक्सर फूलों के पैटर्न, देवता और पारंपरिक डिजाइन शामिल होते हैं.

