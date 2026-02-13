'भारत लोकतांत्रिक बांग्लादेश के साथ खड़ा है', PM मोदी ने तारिक रहमान को दी जीत की बधाई

बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में BNP की निर्णायक जीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी प्रमुख तारिक रहमान को बधाई दी है. पीएम मोदी ने X पोस्ट में कहा कि यह जीत बांग्लादेश की जनता द्वारा उनके नेतृत्व में जताए गए बड़े विश्वास को दर्शाती है.

I convey my warm congratulations to Mr. Tarique Rahman on leading BNP to a decisive victory in the Parliamentary elections in Bangladesh.



This victory shows the trust of the people of Bangladesh in your leadership.



India will continue to stand in support of a democratic,… — Narendra Modi (@narendramodi) February 13, 2026

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बधाई संदेश में कहा, 'बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में BNP की निर्णायक जीत पर मैं तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं. यह जीत बांग्लादेश की जनता के आपके नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाती है. भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति अपना समर्थन जारी रखेगा. मैं आपके साथ मिलकर हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूं.'

भारत-बांग्लादेश रिश्तों में नई शुरुआत

पीएम मोदी के इस संदेश को दिल्ली-ढाका संबंधों में नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है. खासकर ऐसे समय में जब बांग्लादेश में लंबे राजनीतिक बदलावों के बाद नई लीडरशिप उभरकर सामने आई है.

बांग्लादेश में BNP की बंपर जीत

बता दें कि BNP की जीत के बाद तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ माना जा रहा है, और भारत की ओर से आया यह संदेश द्विपक्षीय संबंधों के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है.

बांग्लादेश चुनाव पर भारत की नजर

नई दिल्ली की नजर तारिक रहमान और उनकी पार्टी की इस जीत पर करीबी से है क्योंकि यह नतीजा न सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति के लिए बल्कि भारत के लिए भी बहुत मायने रखता है. खासकर उस समय जब भारत समर्थक अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था, शेख हसीना भारत में शरण लेने को मजबूर हैं और बांग्लादेश में भारत विरोधी नैरेटिव को खूब हवा दी गई है.