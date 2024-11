पीएम मोदी ने CJI पद की शपथ लेने पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को शुभकामनाएं दीं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ लेने पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को बधाई दी और उनके कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं. प्रधानमंत्री मोदी ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ, जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है, उनके कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं.''

Attended the oath taking ceremony of Justice Sanjiv Khanna, who has been sworn in as the Chief Justice of the Supreme Court of India. My best wishes for his tenure. pic.twitter.com/6CxGG6Vao0