Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण क‍िया. इन परियोजनाओं में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) के तीन अहम हिस्से, रेलवे प्रोजेक्ट, हाईवे प्रोजेक्ट और गुजरात सरकार की परियोजनाएं शामिल हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने 'नमो फॉर विकसित भारत' कार्यक्रम के दौरान प्रतापनगर (वडोदरा) और टांडा रोड (धार) के बीच नई मेमू (MEMU) यात्री ट्रेन सेवा और अन्य ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, "आज मैं विकसित भारत की यात्रा को और गति देने के लिए आपके बीच आया हूं. अभी जो देश के विकास से जुड़े हजारों करोड़ों रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है. मैं देश की जनता को बहुत-बहुत बधाई देता हूं. इस विकास पर्व पर आप सभी ने जिस सेवा भाव से और सेवा भाव के साथ, पूरे वडोदरा शहर में स्वच्छता से स्वागत अभियान चलाया है, इसके लिए मैं वडोदरा के हर एक नागरिक को हृदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूं, उनकी सराहना करता हूं."

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