प्रोग्रेस के मंत्र को लेकर चल रहे हैं...; एचटी लीडरशिप समिट में पीएम मोदी

हिन्दुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट को आज पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया. एचटी लीडरशिप समिट में पीएम मोदी ने कहा कि कई देशों में हर चुनाव के बाद सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन भारत में लोगों ने तीसरी बार हमारी सरकार चुनी है. पहले सरकारें चुनाव जीतने के लिए चलायी जाती थीं और इसके लिए नीतियां वोट बैंक की राजनीति के अनुरूप बनाई जाती थीं. मगर हमने सुनिश्चित किया कि सरकार में लोगों का विश्वास बहाल हो. हमारी सरकार जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए प्रगति के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है.

