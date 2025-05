EBITDA ऑल टाइम हाई, रिकॉर्ड कैपेक्स, कैश फ्लो फुल... अदाणी ग्रुप की बुलंद तस्वीर

अदाणी ग्रुप ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान शानदार प्रदर्शन किया है. ग्रुप ने अपनी वित्तीय स्थिति को और मजबूत किया है. ग्रुप की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2025 में अदाणी ग्रुप का EBITDA 8.2 फीसदी बढ़कर 89,806 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. यह ग्रुप का अबतक का सबसे अधिक EBITDA है. इस दौरान ग्रुप का कैपेक्स एक लाख 26 हजार करोड़ रुपये का दर्ज किया गया. वहीं ग्रुप ने टैक्स चुकाने के बाद रिकॉर्ड 40 हजार 565 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया. सबसे अधिक EBITDA अदाणी पावर का रहा, जो 23 हजार 917 करोड़ रुपये रहा. हालांकि यह वित्त वर्ष 2024 की तुलना में कम रहा.

अदाणी ग्रुप का EBITDA

ग्रुप की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि उसका नेट कर्ज-EBITDA (Net Debt-to-EBITDA) अनुपात घटकर 2.6 गुना रह गया है. यह वित्त वर्ष 2018-19 में 3.8 गुना था.31 मार्च 2025 को खत्म हुए वित्त वर्ष में अदाणी पोर्टफोलियो ने रिकॉर्ड 89 हजार 806 करोड़ का EBITDA (ब्याज, टैक्स, मूल्यह्रास से पहले की कमाई) दर्ज की है. यह पिछले साल की तुलना में 8.2 फीसदी अधिक है. इसमें से करीब 82 फीसदी EBITDA ग्रुप के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस से आया है. सबसे अधिक 48 फीसदी की बढ़ोतरी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में देखी गई है. इसमें यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट और अदाणी एंटरप्राइजेज के तहत आने वाले अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और सीमेंट शामिल हैं.

31 मार्च 2025 को खत्म हुए वित्त वर्ष में अदाणी ग्रुप के पास 53 हजार 843 करोड़ रुपये का कैश रिजर्व मौजूद था. यह उसके कुल कर्ज का 18.5 फीसदी है. यह रकम 21 महीने तक कर्ज की किश्तों को चुकाने के लिए पर्याप्त है. ग्रुप की नीति है कि उसके पास कम से कम 12 महीने और 1 दिन तक की कर्ज चुकाने योग्य नकदी मौजूद होनी चाहिए.

31 मार्च को खत्म हुए वित्त वर्ष में ग्रुप की कुल EBITDA में से करीब 90 फीसदी कमाई डोमेस्टिक असेट्स से आई, जिन्हें AA या उससे ऊपर की क्रेडिट रेटिंग मिली है. छह साल पहले यह आंकड़ा सिर्फ 48 फीसदी था. इस साल करीब 50 फीसदी EBITDA AAA रेटेड एसेट्स से आया है.

औसतन ब्याज दर भी घटी

वहीं, कर्ज पर औसतन ब्याज दर घटकर 7.9 फीसदी रह गई है, जो FY24 में नौ फीसदी और वित्तवर्ष 2019 में 10.3 फीसदी थी. इसके साथ ही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बढ़कर 2.3 गुणा हो गया है. यह पिछले साल दो गुणा था.

वित्त वर्ष 2025 में ग्रुप ने 1.26 लाख करोड़ रुपये की नई संपत्तियां जोड़ीं. इससे कुल एसेट्स बढ़कर 6.1 लाख करोड़ रुपये हो गया है. फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में भी 13.6 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ बढ़कर 66 हजार 527 करोड़ रुपये हो गया है. इससे ग्रुप की कर्ज वहन क्षमता और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है. वहीं अगर टैक्स चुकाने के बाद आय (पीएटी) की बात करें तो यह 40 हजार 565 करोड़ रुपये दर्ज किया गया.

