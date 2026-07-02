नागरिकता की पहचान के लिए PAN कार्ड और वोटर आईडी ही काफी हैं: गुवाहाटी हाईकोर्ट

अपने फैसले में, जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस शमीमा जहान की डिवीजन बेंच ने कहा कि कंप्यूटर से बने NRC लेगेसी डेटा पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता, जब तक कि उसके साथ एविडेंस एक्ट, 1872 की धारा 65B के तहत जरूरी सर्टिफिकेट न हो. यह धारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को सबूत के तौर पर स्वीकार करने के नियमों को तय करती है.

असम NRC का काम 2019 में पूरा हो गया था, लेकिन इसे अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है. यह तय करने के लिए एक अहम दस्तावेज होना था कि कौन असली भारतीय नागरिक है और कौन अवैध प्रवासी.

क्या है मामला?

यह मामला अमीनुल हक की याचिका से जुड़ा था, जिन्होंने गुवाहाटी के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के 28 फरवरी 2019 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें विदेशी घोषित किया गया था.

इस मामले में, पहले फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल और बाद में हाई कोर्ट में, हक ने दावा किया कि उनका परिवार पीढ़ियों से असम में रह रहा है. अपने दावे के समर्थन में उन्होंने 1951 के NRC के हिस्से, 1966 के बाद की वोटर लिस्ट, 1973 की जमीन की बिक्री का डीड, अपना PAN कार्ड, EPIC, स्कूल सर्टिफिकेट और परिवार से जुड़े दस्तावेज पेश किए.

हाई कोर्ट ने कहा कि भले ही पूर्वजों के नामों में छोटी-मोटी गलतियां अकेले नागरिकता के दावे को खारिज करने के लिए काफी न हों, लेकिन याचिकाकर्ता की यह जिम्मेदारी थी कि वह पूर्वजों के साथ एक भरोसेमंद और लगातार जुड़ाव साबित करे. साथ ही, यह भी साबित करे कि तय कट-ऑफ तारीख से पहले भारत में उनकी मौजूदगी के लिए मान्य सबूत मौजूद हैं.

बेंच ने कहा, 'यह बात अच्छी तरह से तय है कि PAN कार्ड और EPIC नागरिकता का सबूत नहीं हैं.'

'PAN सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर होता है जारी'

कोर्ट ने आगे कहा कि चूंकि PAN कार्ड सेल्फ-डिक्लेरेशन के आधार पर जारी किया जाता है, इसलिए याचिकाकर्ता को उसमें दी गई जानकारी को सही साबित करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिकॉर्ड पेश करने चाहिए थे. बेंच ने कहा, 'याचिकाकर्ता जिन NRC लेगेसी डेटा और पहचान से जुड़े दस्तावेजो की इमेज पर भरोसा कर रहा है, वे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैं. 'एविडेंस एक्ट' की धारा 65B के तहत जरूरी सर्टिफिकेट न होने की वजह से, इन्हें स्वीकार्य सबूत नहीं माना जा सकता.

जजों ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सबूत के तौर पर अहमियत के बारे में 'अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर (2014)' मामले में सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले का भी जिक्र किया. याचिकाकर्ता की ओर से वकील एम.यू. महमूद पेश हुए, जबकि प्रतिवादियों की ओर से केंद्र सरकार के वकील बी. डेका पेश हुए.

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