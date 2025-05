मिसाइल के नाम पर पीपा और कनस्तर... खेतों में पड़े पाकिस्तानी फुस्स बमों का ऐसे बन रहा मजाक

भारत के ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) से बौखलाए पाकिस्तान ने पिछले दिनों हमारे शहरों को टारगेट कर कई ड्रोन और मिसाइलें दागने की नाकाम कोशिश की. भारतीय सेना और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के आगे उसकी सभी मिसाइलें फुस्स हो गईं. हालांकि दोनों देशों के बीच सीजफायर पर अब सहमति बन चुकी है और शांति है. लेकिन सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की फुस्स मिसाइलों का जमकर मजाक (Pakistan Missile Social Media Meme) बनाया जा रहा है. इन फुस्स मिसाइलों के टुकड़े पंजाब से लेकर हरियाणा और राजस्थान तक मिले हैं.

कोई इनको खिलौनों की तरह रस्सी से बांधकर खींचने लगा तो कोई इनको हाथ से उठाकर ले जाने की कोशिश करता दिखा. सोशल मीडिया इन दिनों ऐसे न जाने कितने वीडियो और फोटो से भरा पड़ा है. ये फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं. जिसके बाद इनका जमकर मजाक बनाया जा रहा है. पीएम मोदी ने भी सोमवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पाकिस्तान को आइना दिखा दिया.

भारतीयों ने सोशल मीडिया पर पाकिस्‍तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को चिढ़ाते हुए कहा- पाकिस्‍तान अपने ये टूटे खिलौने देख लो. ये हाल देश की ऐसी बहुत सी जगहों का है, जहां फुस्स हुई पाकिस्तानी मिसाइलों का मलबा मिला है.

#WATCH | Rajasthan: Police in Barmer retrieve missile debris, which is then taken away in a Police vehicle.



Similar fragments and debris have been retrieved from Jaisalmer and Pokharan. pic.twitter.com/zyaF64GNw6