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राम मंदिर, मुसलमान और बुलडोजर, ओवैसी के बयान पर भड़के संत

असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में योगी सरकार पर मुस्लिम सदस्य न होने पर तंज कसा, कहा होता तो बुलडोजर चलता. ओवैसी के इस बयान पर संत समाज भड़क गया है.

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राम मंदिर, मुसलमान और बुलडोजर, ओवैसी के बयान पर भड़के संत
ओवैसी के राम मंदिर पर दिये बयान भड़के संत
  • ओवैसी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्रवाई पर तंज कसा
  • ओवैसी ने कहा कि यदि मुस्लिम ट्रस्टी होता तो उसे एनकाउंटर कर घर पर बुलडोजर चलाया जाता
  • तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर ने ओवैसी के बयान को बेबुनियाद और देश को बांटने वाला करार दिया है
क्या राम मंदिर ट्रस्ट पर चढ़ावा चोरी के आरोप की पुष्टि हुई है?
नई दिल्‍ली:

असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार पर तंज कसा है. ओवैसी ने कहा कि अगर राम मंदिर ट्रस्‍ट में कोई मुस्लिम सदस्‍य होता और उस पर चढ़ावा गबन का आरोप लगता, तो उसके घर पर अब तक बुलडोजर चला दिया जाता. ओवैसी के इस बयान पर कई संतों और भाजपा नेताओं ने आपत्ति जताई है. वहीं, कांग्रेस नेता ने भी ओवैसी पर तंज कसते हुए कहा है कि वह भाजपा की ओर से खेल रहे हैं.   

ओवैसी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर क्‍या कहा?

ओवैसी ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर पश्चिमी यूपी के बिजनौर में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर राम मंदिर ट्रस्ट में कोई मुसलमान सदस्य होता, तो आप देखते. सरकार उसका एनकाउंटर कर देती और अब तक उसके घर पर बुलडोजर चल चुका होता. लेकिन इस मामले में पुलिस ने आरोपियों की हिरासत तक नहीं मांग रही है. उन्हें एक मुस्लिम को ट्रस्टी बनाकर मामले को उसके मुठभेड़ और उसके घर को ध्वस्त करके बंद कर देना चाहिए था, लेकिन फिलहाल आरोपी मजे कर रहे हैं.'

क्‍या हिंदू को मक्का या मदीना में रखा गया?

असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने कहा, 'यह बेबुनियाद बयान है. क्या कभी किसी हिंदू को मक्का या मदीना में रखा गया है, जहां मस्जिदें हैं, या क्या किसी हिंदू को वहां ट्रस्टी बनाया गया है? ये बेमतलब की बातें हैं. जब इस्लाम में मूर्ति पूजा को मना माना जाता है, तो कोई मुसलमान ऐसी जगह पर ट्रस्टी कैसे बन सकता है जहां मूर्ति पूजा होती है? ओवैसी देश को बांटने का काम कर रहे हैं. उन्‍हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए.'

पागल हो गए हैं ओवैसी, तुरंत इलाज की जरूरत

महंत देवेशाचार्य ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर भड़कते हुए कहा, 'ओवैसी का बयान बहुत गलत है. ओवैसी हमेशा राजनीतिक मूड में रहते हैं, वे पागल हो गए हैं और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है. वे ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि राम मंदिर में किसी मुस्लिम को रखा जाएगा? क्या किसी आतंकवादी या देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को किसी भरोसेमंद राष्ट्रीय संस्थान में जगह दी जाएगी? यह बिल्कुल भी संभव नहीं है. मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों का तुरंत इलाज कराया जाए, वरना अयोध्या के लोग खुद उनका इलाज कर देंगे.'

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ओवैसी बीजेपी के साथ या उसके खिलाफ? 

असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, 'क्या ओवैसी साहब बीजेपी को हराने के लिए काम कर रहे हैं या उसे जिताने में मदद कर रहे हैं? एक दिन योगी आदित्यनाथ बहराइच में सालार मसूद गाजी के बारे में विवादित टिप्पणी करते हैं, और ठीक अगले ही दिन आप राजा सुहेलदेव के बारे में बात करने लगते हैं. आपका यह गठबंधन क्या इसके बाद भी आपको किसी गठबंधन की ज़रूरत है?'

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