"हमारी सबसे बड़ी ताकत...": पीएम मोदी ने चुनावी नतीजों से पहले की कार्यकर्ताओं की सराहना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के कार्यकर्ताओं की सराहना की है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा, मैं एनडीए के हर कार्यकर्ता की सराहना करना चाहता हूं. भीषण गर्मी का सामना करते हुए, लोगों को हमारे विकास के एजेंडे को बारीकी से समझाने, मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए... मैं उनकी सराहना करता हूं. हमारे कार्यकर्ता हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं.

I would like to applaud each and every NDA Karyakarta. Across the length and breadth of India, often braving intense heat. I compliment them for meticulously explaining our development agenda to the people and motivating them to come out and vote. Our Karyakartas are our greatest…