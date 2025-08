'सिराज की करिश्माई गेंदबाजी नहीं, बल्कि..." टेस्ट सीरीज में क्या था सबसे पसंदीदा पल, नासिर हुसैन ने बताया

Nasser Hussain pick their FAVOURITE moments: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन (Nasser Hussain on IND vs ENG Test Series) ने इंग्लैंड और भारत के बीच टेस्ट सीरीज में सबसे फेवरेट पल (FAVOURITE moment of IND vs ENG Test Seeirs) का चुनाव किया है. पूर्व इंग्लिश कप्तान ने स्काई स्पोर्ट्स पर बात करते हुए भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का सबसे पसंदीदा पल को लेकर अपनी राय दी है. पूर्व इंग्लिश कप्तान ने कहा, "सीरीज़ का मेरा सबसे पसंदीदा पल लॉर्ड्स में तीसरे दिन का आखिरी ओवर था. जब क्रॉली और डकेट ने क्रीज पर समय खराब करने के लिए बहाना बनाया था."

पूर्व इंग्लिश कप्तान ने कहा, "तीसरे दिन की समाप्ति में 10 मिनट शेष थे. इंग्लैंड की दूसरी पारी का पहला ओवर जसप्रीत बुमराह के हाथों में था. इस ओवर के दौरान जैक क्रॉली बार-बार समय बर्बाद करने की कोशिश करते नजर आए. बुमराह की एक गेंद क्रॉली के दस्ताने से भी टकराई, जिसके बाद उन्होंने फिजियो को बुला लिया. इससे शुभमन गिल काफी नाखुश नजर आए. गिल ने ताली बजाकर तंज कसा और ड्रेसिंग रूम की ओर इशारा किया. यह घटना इस टेस्ट सीरीज का सबसे फेवरेट मोमेंट था." हुसैन ने आगे ये भी कहा, "मोहम्मद सिराज, हमेशा की तरह, जब भी कोई विवाद होता, सिराज फ्रेम में आते हैं. वो भी आकर मस्ती में शामिल हो गए थे."

भारत ने जीता ओवल टेस्ट मैच

भारत और इंग्लैंड के बीच 'द ओवल' में खेला गया टेस्ट मैच काफी रोमांचक रहा और भारत ने टेस्ट मैच को 6 रन से जीत लिया. सिराज ने मैच में कमाल की गेंदबाजी की और 9 विकेट लेने में सफल रहे. आखिरी विकेट भी सिराज ने लिया और भारत को मैच जीता लिया. सिराज ने पूरे मैच में 9 विकेट लिए और प्लेयऱ ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए. वहीं, दूसरी ओर शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला.

बता दें कि ओवल टेस्ट मैच के आखिरी दिन इंग्लैंड को 35 रन की दरकार थी लेकिन इंग्लिश टीम आखिरी दिन, पहले सेशन के दौरान लक्ष्य से 6 रन पीछे रह गई और भारत यह टेस्ट मैच जीतने में सफल हो गया. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम सीरीज को 2-2 से बराबरी करने में सफल हो गई