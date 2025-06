हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, सोलन में बाढ़ जैसे हालात

हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर में मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा हिमाचल के 4 जिलो में येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं बारिश की घटनाओं में अबतक हिमाचल में करीब 31 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग अभी भी लापता है जबकि 66 लोग घायल हो गए हैं.

हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुए मानसून के चलते मौसम विभाग ने रविवार को 6 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन व सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरैंज, 4 जिलों चम्बा, कुल्लू, मंडी व शिमला में भारी बारिश की संभावनाओं का यैलो अलर्ट जारी किया है. वहीं 4 जिलों सोलन, कांगड़ा, मंडी व सिरमौर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का यैलो अलर्ट भी जारी किया है.

जानकारी के मुताबिक 4 जुलाई तक के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें सोमवार को भी ऑरेंज, जबकि अन्य दिनों यैलो अलर्ट जारी किया गया है. पिछले 24 घंटों में शिमला में हल्की बारिश, जबकि मंडी में 4, बिलासपुर में 0.5, धौलाकुआं में 1 और नेरी में 0.5 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई, वहीं धर्मशाला में बूंदाबांदी हुई.

वहीं सोलन में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और इसका एक वीडियो भी सामने आया है.

VIDEO | Himachal Pradesh: Flood-like situation persists in several parts of Solan following heavy rainfall.



