ओडिशा में जादू-टोने के शक में कलयुगी बेटे ने मां को उतारा मौत के घाट, चाकू उठाया और घोंप दिया

ओडिशा के मयूरभंज से एक खौफनाक घटना सामने आई है. यहां एक बेटे ने अपनी जन्म देने वाली मां को ही कथित तौर पर मौत के घाट उतार दिया, वो भी जादू-टोने के शक में. बेटे को लगता था कि मां जादू-टोना करती थी. बस फिर क्या था, सनकी बेटे ने कथित तौर पर अपनी मां की हत्या कर दी.आरोपी बेटे की पहचान 35 साल के तपन सिंह के रूप में हुई है. वह बेटनोटी पुलिस थाना क्षेत्र के कलराफुलिया गांव का रहने वाला था. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के मुताबिक, तपन ने कथित तौर पर लंबे समय से चल रहे पारिवारिक तनाव के बाद यह खौफनाक कदम उठा लिया.

जादू-टोने के शक में युवक ने मां की हत्या की

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी तपन को पक्का विश्वास था कि उसकी मां, रायमनी सिंह जादू-टोना करती है, जिसकी वजह से बार-बार उसकी पत्नी का गर्भपात हो रहा था. घरेलू झगड़ों और कथित मानसिक उत्पीड़न के कारण, उसकी पत्नी कथित तौर पर करीब दो महीने पहले ससुराल छोड़कर चली गई थी और तब से अलग रह रही है.

बेटे ने धारदार हथियार से किया हमला

गांव वालों ने बताया कि तपन बारिक पिछले कुछ महीनों से असामान्य व्यवहार कर रहा था और अक्सर अपनी मां पर अपनी निजी परेशानियों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाता था. घटना वाले दिन, कथित तौर पर मां और बेटे के बीच झगड़ा हुआ, जिसके दौरान आरोपी ने अपना आपा खो दिया और एक धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

सूचना मिलने पर, बेतनोटी पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार जब्त कर लिया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय अस्पताल भेज दिया . आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

अंधविश्वास की वजह से गई एक और जान

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह घटना गुरुवार सुबह तड़के हुई. घटनाओं के सही क्रम का पता लगाने और क्या पहले कोई शिकायत या चेतावनी के संकेत मिले थे, इसकी आगे की जांच चल रही है. अपराध के पीछे अंधविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की भूमिका की भी जांच की जा रही है. इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास और अंधभक्ति की लगातार समस्या को उजागर किया है, जिसके दुखद परिणाम होते हैं. स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए बड़े जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है.

