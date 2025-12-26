विज्ञापन
ओडिशा में अब छात्रों का 'सफर' होगा मुफ्त: मुख्यमंत्री बस सेवा में नहीं लगेगा किराया, ड्रॉपआउट रोकने के लिए बड़ा फैसला

अधिसूचना के अनुसार, सभी स्कूली छात्र-छात्राओं को वैध विद्यार्थी पहचान पत्र दिखाने या स्कूल की वर्दी में होने पर इलेक्ट्रॉनिक टिकट इश्यू मशीन (ईटीआईएम) से जीरो टिकट जारी किया जाएगा.

नई दिल्ली:

ओडिशा सरकार मुख्यमंत्री बस सेवा (एमबीएस) योजना के तहत सरकारी बसों में स्कूली विद्यार्थियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी. इस कदम का मकसद स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कमी लाना है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.राज्य परिवहन विभाग की 24 दिसंबर की एक अधिसूचना में कहा गया है कि यह प्रावधान उस योजना का स्थान लेगा जिसके तहत वातानुकूलित (एसी) और गैर एसी दोनों तरह की बस सेवाओं के लिए विद्यार्थियों को पहले से ही किराए में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही थी.

इस अधिसूचना में कहा गया है कि स्कूलों तक पहुंच में सुधार करने और दूरी के कारण पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कमी लाने के लिए एमबीएस योजना के तहत छात्रों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी, जो पहले अधिसूचित गैर-एसी और एसी बस सेवाओं में विद्यार्थियों के लिए टिकट किराए में 50 प्रतिशत की छूट की जगह लेगी.

अधिसूचना के अनुसार, सभी स्कूली छात्र-छात्राओं को वैध विद्यार्थी पहचान पत्र दिखाने या स्कूल की वर्दी में होने पर इलेक्ट्रॉनिक टिकट इश्यू मशीन (ईटीआईएम) से जीरो टिकट जारी किया जाएगा.यह फैसला अगस्त में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया था.ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम को 'सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन' में जरूरी बदलाव करने के लिए कहा गया है.

