चाट युद्ध के बाद अब दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर हुआ 'बेल्ट युद्ध', देखिए वीडियो

दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का एक वीडियो वायरल है. वीडियो में IRCTC के कर्मचारी एक दूसरे पर लात-घूंसे बरसाते नजर आ रहे हैं. जमकर 'बेल्ट युद्ध' चल रहा है. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कैसे दोनों ही पक्षों के बीच पहले मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते आपसी धक्का मुक्की और मारपीट में बदल गई.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दिख रहा है कि पहले IRCTC के कर्मचारी एक दूसरे से बात करते हैं और फिर एकाएक एक कर्मचारी प्लेटफॉर्म पर रखे एक कूड़ेदान को उठाकर दूसरे पर फेंक देता है. इसके बाद ही दोनों पक्षों के बीच दनादन लात-घूंसों की बारिश शुरू हो जाती है.

यात्रियों की भी नहीं की परवाह

जिस समय IRCTC के कर्मचारी आपस में भिड़ रहे थे उस दौरान प्लेटफॉर्म पर वंदे भारत ट्रेन खड़ी थी. कहा जा रहा है कि जिन कर्मचारियों के बीच ये झड़प हुई है वो इसी ट्रेन के स्टॉफ थे. हालांकि, एनडीटीवी इस बात की अभी पुष्टि नहीं करता है.

पुलिस को बीच बचाव के लिए आना पड़ा

वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि कर्मचारियों को बीच जारी हाथापाई को रुकवाने के लिए रेलवे पुलिस को बीच में आना पड़ा. कुछ पुलिसकर्मी आपस में लड़ रहे कर्मचारियों को अलग करने की कोशिश करते दिख रहे हैं. पुलिस के हस्तक्षेप के बाद भी कर्मचारी नहीं रुके. कइयों ने तो अपना बेल्ट निकालकर दूसरे को पीटना शुरू कर दिया.