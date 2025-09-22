विज्ञापन
पश्चिम बंगाल में एनआईए की कार्रवाई, बांग्लादेश की नाबालिग लड़की की तस्करी मामले में 2 गिरफ्तार

मामला एक नाबालिग बांग्लादेशी लड़की की तस्करी से जुड़ा है. आरोप है कि इस बच्ची को नौकरी दिलाने का झांसा देकर अवैध तरीके से भारत लाया गया और फिर शोषण का शिकार बनाया गया.

पश्चिम बंगाल में एनआईए की कार्रवाई, बांग्लादेश की नाबालिग लड़की की तस्करी मामले में 2 गिरफ्तार
फाइल फोटो
  • नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता और बोंगांव में पांच स्थानों पर छापेमारी की
  • छापेमारी के दौरान दो आरोपियों अमीर अली शेख और अमल कृष्ण मंडल को उत्तर 24 परगना से गिरफ्तार किया गया
  • मामला एक नाबालिग बांग्लादेशी लड़की की तस्करी से जुड़ा है, जिसे नौकरी का झांसा देकर भारत लाया गया था
कोलकाता:

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता और बोंगांव इलाके में पांच जगह छापेमारी की. इस दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार हुए आरोपियों के नाम अमीर अली शेख और अमल कृष्ण मंडल बताए जा रहे हैं, दोनों उत्तर 24 परगना ज़िले के रहने वाले हैं.

मामला एक नाबालिग बांग्लादेशी लड़की की तस्करी से जुड़ा है. आरोप है कि इस बच्ची को नौकरी दिलाने का झांसा देकर अवैध तरीके से भारत लाया गया और फिर शोषण का शिकार बनाया गया.

छापेमारी के दौरान एनआईए को बड़ी मात्रा में भारतीय, बांग्लादेशी और अन्य विदेशी करेंसी भी मिली है. इसके अलावा कई महत्वपूर्ण और आपत्तिजनक दस्तावेज़ भी जब्त किए गए हैं.

एनआईए का कहना है कि इन गिरफ्तारियों और बरामदगी से उस मानव तस्करी गिरोह पर बड़ी चोट पहुंची है, जो बांग्लादेश से लड़कियों की तस्करी कर भारत लाता था. फिलहाल एजेंसी इस पूरे नेटवर्क की तहकीकात में जुटी हुई है और आगे और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं.

