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NDTV YUVA 2026: एनडीटीवी युवा का मंच तैयार, मिर्जापुर मूवी की एक्ट्रेस से लेकर ये सितारे होंगे शामिल

NDTV YUVA 2026 STORIES: 28 सितंबर 2026 को एनडीटीवी युवा कार्यक्रम होने जा रहा है. इसमें शोभिता धुलिपाला, श्वेता त्रिपाठी, रिया अहिर समेत कई सेलेब्स शामिल होने वाले हैं. यहां चेक करें पूरी लिस्ट.

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NDTV YUVA 2026: एनडीटीवी युवा का मंच तैयार, मिर्जापुर मूवी की एक्ट्रेस से लेकर ये सितारे होंगे शामिल
NDTV युवा 2026 मुंबई एडिशन में शामिल होंगी श्वेता त्रिपाठी
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नई दिल्ली:

NDTV YUVA सिर्फ युवाओं का एक सम्मेलन नहीं है. यह एक ऐसा जीवंत मंच है जहां भारत के सबसे होनहार दिमाग, बेबाक आवाजें और बदलाव लाने वाले सबसे प्रेरणादायक लोग एक साथ आते हैं ताकि वे बातचीत कर सकें, विचारों साझा कर सकें और एक-दूसरे को सशक्त बना सकें. सोच-विचार में आगे रहने और युवाओं पर केंद्रित बातचीत की अपनी मजबूत विरासत के साथ, NDTV YUVA एक ऐसी जगह के तौर पर लगातार विकसित हो रहा है जो युवा भारत की धड़कन को दर्शाता है.

अपने पिछले आयोजनों की जबरदस्त सफलता को आगे बढ़ाते हुए, यह सम्मेलन उम्मीदों को और ऊंचा ले जाने का वादा करता है. इसमें दिलचस्प बातचीत, लाइव बातचीत, मुख्य भाषण और कहानी कहने के अनोखे अंदाज का एक शानदार मिक्स देखने को मिलेगा. यह आयोजन कई क्षेत्रों से जुड़े अहम मुद्दों पर रोशनी डालेगा जैसे राजनीति, मनोरंजन, उद्यमिता, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कदम, लैंगिक समानता, खेल, शिक्षा, सामाजिक न्याय, मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल व सोशल मीडिया का लगातार बढ़ता प्रभाव.

NDTV YUVA के मूल में एक सरल लेकिन शक्तिशाली विचार है: युवा न केवल कल के नेता हैं, बल्कि आज बदलाव लाने वाले भी हैं. इस साल ये सम्मेलन 28 सितंबर को होने जा रहा है. इसमें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई चेहरे शामिल होने वाले हैं. NEET परीक्षा लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान वायरल होने वाली एक्ट्रेस रिया अहीर, हेमा गिल (मॉडल), अनुभवी (कंटेंट क्रिएटर), मिर्जापुर एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी, एक्टर सिंगर सोनल चौहान, शोभिता धुलिपाला, फातिमा सना शेख नजर आने वाले हैं. इनके अलावा कुछ स्टैंडअप कॉमीडियन भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. इनमें केनी सबैश्चियन, रौनक रजनी, श्रेया प्रियम रॉय के नाम शामिल हैं.

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