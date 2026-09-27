

पूर्व डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पंकज सरन ने NDTV डिफेंस समिट में कहा कि अभी दुनिया में धीरे-धीरे होने वाले बदलाव नहीं, बल्कि बहुत बड़ा बदलाव (क्वांटम शिफ्ट) हो रहा है. उन्होंने कहा, "एक देश के तौर पर हम जितनी जल्दी यह समझ लेंगे कि हम पहले से ही एक अलग दुनिया में हैं, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा. और यह नई दुनिया क्या है? यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें अमेरिका की एक खास रणनीतिक सोच है, जो ट्रंप के बाद भी बनी रहेगी. जैसा कि मैंने कहा- उन्होंने अकेले चलने का रास्ता चुना है. ट्रंप ने तय किया है कि वह चीन के साथ बातचीत करेंगे और देखेंगे कि रिश्तों को कैसे स्थिर किया जा सकता है. वह रूस-यूक्रेन युद्ध में शांति समझौता कराने की कोशिशों में बहुत ज्‍यादा दिलचस्पी ले रहे हैं. जब ऐसी स्थिति हो कि अमेरिका व्हाइट हाउस के स्तर पर चीन और रूस से करीबी बातचीत कर रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि एक अलग तरह की दुनिया बन रही है, जो अमेरिका, चीन और रूस के आपसी संबंधों से तय होगी."

सरन ने आगे कहा, "इस नई दुनिया में चीन या रूस से बातचीत न करना हमारी बहुत छोटी सोच होगी. यहीं पर भारत की कूटनीतिक कुशलता और भारत की असली ताकत दिखेगी, क्योंकि हम भी इसी दुनिया का हिस्सा हैं."