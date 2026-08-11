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82% ग्रामीण घरों तक पहुंचा नल जल; 'मंगल मिलन' में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने पेश किया अपना रिपोर्ट कार्ड

जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने एनडीए सांसदों के सामने जल जीवन मिशन, कैच द रेन और समृद्धि M-CADWM योजनाओं की प्रगति रखी. सरकार ने ग्रामीण जलापूर्ति, भूजल पुनर्भरण और सिंचाई दक्षता में सुधार का दावा किया.

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82% ग्रामीण घरों तक पहुंचा नल जल; 'मंगल मिलन' में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने पेश किया अपना रिपोर्ट कार्ड
NDA बैठक में जल शक्ति मंत्री का प्रेजेंटेशन, जल जीवन मिशन से जल संरक्षण तक गिनाईं उपलब्धियां
नई दिल्ली:

एनडीए सांसदों की आज की बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने अपने मंत्रालय से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में प्रजेंटेशन दिया. जल जीवन मिशन, जल संचय जन भागीदारी और समृद्धि एम-कैडडब्ल्यूएम के बारे में विस्तार से बताया गया. इन योजनाओं से देश में जल उपलब्धता, संरक्षण और सिंचाई दक्षता बढ़ाने की दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में बताया गया. पाटिल ने कहा कि सरकार का जोर अब केवल हर घर तक नल का कनेक्शन पहुंचाने पर नहीं, बल्कि लगातार और सुरक्षित जल सेवा सुनिश्चित करने पर है.

पहले देखिए 'मंगल मिलन' के दौरान कैसे लहराया गया तिरंगा

NDA सांसदों को बताई गईं जल जीवन मिशन की उपलब्धियां

पाटिल के प्रजेंटेशन में बताया गया कि जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी. उस समय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 3.23 करोड़ यानी करीब 17 प्रतिशत घरों में नल से जल उपलब्ध था. सरकार के अनुसार, 2026 तक यह संख्या बढ़कर 15.89 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों यानी 82 प्रतिशत से ज्यादा तक पहुंच गई है. 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ‘हर घर जल' का लक्ष्य पूरा कर लिया है.

केंद्र सरकार ने मार्च 2026 में जल जीवन मिशन 2.0 को दिसंबर 2028 तक जारी रखने और उसका पुनर्गठन करने को मंजूरी दी. इसके तहत मिशन का कुल बजट 3.60 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. योजना के नए चरण में ग्राम पंचायतों की भूमिका बढ़ाते हुए सेवा-आधारित मॉडल अपनाया जा रहा है. सरकार के मुताबिक सभी 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इस दिशा में समझौते किए गए हैं.

जल योजनाओं की निगरानी के लिए डिजिटल मैपिंग और जियो-टैगिंग पर भी जोर दिया जा रहा है. अब तक 86 हजार संपत्तियों की जियो-टैगिंग की जा चुकी है, जिसमें 30.45 लाख किलोमीटर पाइपलाइन शामिल है. जल जीवन मिशन में प्राप्त 18,790 शिकायतों में से 17,724 यानी 94 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किए जाने का दावा किया गया है.

महिलाओं के 5.5 करोड़ घंटे रोजाना बच रहे

जल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 24.8 लाख महिलाएं फील्ड टेस्टिंग किट के जरिए पानी की जांच कर रही हैं. सरकार के अनुसार, नल से जल पहुंचने का सबसे बड़ा असर महिलाओं और बच्चों के जीवन पर पड़ा है.

प्रस्तुति में WHO की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि पानी लाने में महिलाओं के रोजाना करीब 5.5 करोड़ घंटे बच रहे हैं. दूसरी प्रमुख पहल ‘जल संचय जन भागीदारी-कैच द रेन' है. इसके तहत वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को जनभागीदारी से बढ़ावा दिया जा रहा है.

JSJB 1.0 के तहत 31 मई 2025 तक 27.5 लाख जल संरक्षण संरचनाएं बनाई गईं. JSJB 2.0 में 31 मई 2026 तक 1.55 करोड़ संरचनाओं का निर्माण हुआ. अब 31 मई 2027 तक दो करोड़ नई जल संरक्षण संरचनाएं बनाने का लक्ष्य रखा गया है. आकलन के मुताबिक JSJB 1.0 के तहत बनी संरचनाओं से करीब 2.40 BCM भूजल पुनर्भरण संभव हुआ.

‘हर बूंद का सदुपयोग'

तीसरी पहल ‘समृद्धि M-CADWM' है, जिसका उद्देश्य कमांड क्षेत्र में जल प्रबंधन और सिंचाई दक्षता को बढ़ाना है. इसके तहत 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 38 पायलट क्लस्टर चुने गए हैं, जिनका कुल कमांड क्षेत्र करीब 70 हजार हेक्टेयर है. योजना में पाइप वितरण और सूक्ष्म सिंचाई के जरिए पानी की बर्बादी और लाइन लॉस कम करने पर जोर है.

सरकार का व्यापक लक्ष्य इन तीनों पहलों को एकीकृत कर ऐसी जल रणनीति तैयार करना है, जिसमें जल स्रोतों का संरक्षण, हर घर तक सुरक्षित पेयजल और कृषि में पानी का अधिक दक्ष उपयोग एक साथ आगे बढ़े. प्रस्तुति में इसे ‘हर बूंद का संचय, हर बूंद का सदुपयोग और हर घर तक सुरक्षित जल' के लक्ष्य से जोड़ा गया है.

सांसदों से कहा गया है कि वे इन योजनाओं के बारे में आम लोगों को बताएँ. साथ ही, सभी सांसदों से अपने क्षेत्रों में इन पर सहयोग देने को भी कहा गया है.

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