24 हजार को पहले नौकरी की चिट्ठी, फिर लूंगा CM पद की शपथ...नायब सैनी का बड़ा ऐलान

नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर गुरुवार को शपथ लेंगे. सैनी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर हैं. इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. इन सब के बीच हरियाणा की एक फिर कमान संभालने से पहले नायब सिंह सैनी ने एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा बुधवार को कहा कि हमनें चुनाव से पहले ये वादा किया था कि हम सत्ता में वापसी करने के बाद पहले 24 हजार युवाओं को नौकरी देंगे.

#WATCH | Panchkula: Haryana's caretaker Chief Minister Nayab Singh Saini says, "I had announced that the results of the recruitment exam of 24,000 youths will be declared first and after that, I will take oath. Fulfilling that promise, the results will be declared tomorrow. The… pic.twitter.com/mgDyumEc2s