31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त होगा... सुकमा मुठभेड़ पर गृहमंत्री अमित शाह

Home Minister Amit Shah On Naxalism: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर ऐलान किया है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद देश से समाप्त हो जाएगा. साथ ही उन्होंने नक्सलियों से अपील भी की है कि हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति और विकास के रास्ते को चुनें. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में शनिवार को सुरक्षाबलों की कार्रवाई में 16 नक्सलवादियों के मारे जाने के बाद, इसे 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार के संकल्प का हिस्सा बताया.

सुकमा में सुरक्षा एजेंसियों के अभियान की जानकारी देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, "नक्सलवाद पर एक और प्रहार! हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सुकमा में एक अभियान में 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया है और स्वचालित हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है. प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए संकल्पित हैं. हथियार रखने वालों से मेरी अपील है कि हथियार और हिंसा से बदलाव नहीं आ सकता; केवल शांति और विकास ही बदलाव ला सकता है."

