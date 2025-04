VIDEO: तहव्वुर राणा पर 2011 में दिया नरेंद्र मोदी का ये बयान अब फिर सुर्खियों में

Narendra Modi Video Statement On Tahawwur Rana: मुंबई को दहलाने वाला तहव्वुर राणा भारत आ चुका है और अपने गुनाहों की सजा पाने का इंतजार कर रहा है. तहव्वुर राणा के भारत आते ही नरेंद्र मोदी का 2011 में दिया एक बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है. लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने जो कहा था, वो कर दिया. इस वीडियो के समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे. उन्होंने तहव्वुर राणा को शिकागो की अदालत से बरी करने के फैसले पर ऐतराज जताया था और उस समय की मनमोहन सिंह की सरकार से तीखे सवाल पूछे थे.

In 2011, then-Gujarat Chief Minister @narendramodi raised his voice against the handling of 26/11 suspect #TahawwurRana's case in the US courts, calling out the dubious machinations behind his acquittal.



"How can courts in America give judgment for a terrorist attack that… pic.twitter.com/4dG9gAY5oH