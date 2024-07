विमानों में आने जाने वाले यात्रियों को अक्सर अपने सामान के खोने या देरी से मिलने का डर रहता है. ऐसी ही एक शिकायत लोकल सर्किल्स के फाउंडर सचिन तापड़िया (Sachin Taparia) ने की है. सचिन तापड़िया ने एयर इंडिया (Air India) पर अपने भाई सिद्धार्थ तापड़िया के चेक्ड इन बैगेज को पहुंचाने मे 100 घंटे की देरी का आरोप लगाया है. सचिन तापड़िया का कहना है कि सोशल मीडिया के ज़रिए काफी मशक्कत के बाद उनके भाई को अपना बैगेज मिल पाया है. इस घटना पर एयर इंडिया ने प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि उन्हें इस असुविधा के लिए बहुत अफसोस है. इस मामले में सचिन तापड़िया ने एनडीटीवी के साथ बातचीत की.

सचिन तापड़िया ने कहा, "लोकल सर्किल्स ने लगभग तीन महीने पहले एक नेशनल सर्वेक्षण किया था, जिसमें एयर इंडिया के साथ में जो भी लोगों को दिक्कतें हुई उनके बारे में हमने पूछा था और उसमें 38 फीसदी लोगों ने यह कहा था कि उन्‍हें तीन साल में एक बार या एक बार से अधिक बैगेज रिलेटेड इश्यूज हुए. यह सर्वे फरवरी-मार्च के महीने का था और हमने खुद अब यह एक्सपीरियंस किया है. यह एक्सपीरियंस काफी काफी खराब था. उन्‍होंने इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्‍ट भी की है.

So this week @airindia delayed my brother's checked in baggage by over 100 hours and had it not been for tracking & tagging via social media & contacts and having apple airtags in the bag, it could have easily taken twice the time or more and perhaps the bags would have never… https://t.co/q5nWZ5MDYw pic.twitter.com/Ii9qcGJL16