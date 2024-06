एयर इंडिया फ्लाइट के मील में निकली ब्लेड, फूड ऑथॉरिटी ने Air India की कैटरिंग फर्म को भेजा नोटिस

अगर आप भी फ्लाइट का सफर करते हैं और खाने के शौकीन हैं तो आपको ये खबर हैरान कर सकती है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने हाल ही में फ्लाइट के दौरान फूड की सुरक्षा, स्वच्छता और सर्विस में सुधार के संबंध में एयरलाइन कैटरिंग कंपनी ताजसैट्स को एक नोटिस जारी किया है. एयर इंडिया के एक यात्री ने दावा किया था कि बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट के दौरान उसे खाने में ब्लेड जैसी धातु की वस्तु मिली थी. एक पत्रकार, मैथ्यूज पॉल ने पिछले सप्ताह एयर इंडिया एआई 175 फ्लाइट में अपनी आपबीती शेयर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया.

Air India food can cut like a knife. Hiding in its roasted sweet potato and fig chaat was a metal piece that looked like a blade. I got a feel of it only after chewing the grub for a few seconds. Thankfully, no harm was done. Of course, the blame squarely lies with Air India's… pic.twitter.com/NNBN3ux28S