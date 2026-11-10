मॉनसून वाकई आया है या नहीं? पहचान के लिए IIT ने खोजा नया तरीका, किसानों की फसल नहीं होगी बर्बाद

मॉनसून की पहचान के लिए आईआईटी मद्रास और गुवाहाटी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक नया तरीका खोजा है, इससे देश में किसानों को बुवाई और सरकार को जल प्रबंधन की योजना बनाने में आसानी हो सकती है.शोधकर्ताओं के मुताबिक किसी जगह बारिश की पहली बूंदें गिरने का मतलब यह नहीं कि वहां मॉनसून पहुंच गया है. भारत में खेती का बड़ा हिस्सा मॉनसून पर निर्भर है. ऐसे में मॉनसून के पहुंचने के समय का सही अनुमान किसानों के लिए बहुत जरूरी है. अगर किसी इलाके में स्थानीय बारिश को ही मॉनसून की शुरुआत मान लिया जाए और किसान बुवाई कर दें, लेकिन उसके बाद बारिश का सिलसिला जारी न रहे, तो फसलों को नुकसान हो सकता है.

IANS के मुताबिक, आईआईटी के मुताबिक, शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में 84 सालों के बारिश के आंकड़ों का विश्लेषण किया. इसके आधार पर पता चला कि औसतन पूर्वोत्तर भारत में बड़े स्तर पर मॉनसून की शुरुआत 15 मई के आसपास होती है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत में यह समय लगभग 9 जून होता है. अध्ययन में यह भी सामने आया कि मॉनसून की शुरुआत के दौरान बारिश से बने सबसे बड़े समूह का आकार अचानक बढ़ता है, इसके बाद यह समूह लगातार भौगोलिक रूप से फैलता है और उत्तर की ओर बढ़ता जाता है.

मॉनसून का पता लगाने का नया तरीका

यही प्रक्रिया मॉनसून के देशभर में आगे बढ़ने का संकेत देती है. इसकी मदद से यह पता लगाया जा सकेगा कि किसी स्थान पर मॉनसून की वास्तविक और बड़े स्तर पर शुरुआत कब हुई है. इस शोध की खास बात यह है कि इसमें केवल किसी एक जगह पर हुई बारिश को आधार नहीं बनाया गया है, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश की शुरुआत के बीच बनने वाले आपसी संबंधों का अध्ययन किया गया है.

शोधकर्ताओं ने जलवायु नेटवर्क और जटिल तंत्रों के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए यह समझने की कोशिश की कि अलग-अलग इलाकों में शुरू हुई बारिश कब एक बड़े और आपस में जुड़े मॉनसून तंत्र का हिस्सा बन जाती है. इससे स्थानीय स्तर पर कुछ समय के लिए हुई बारिश और लगातार सक्रिय होने वाले बड़े मॉनसून के बीच अंतर करना आसान हो सकता है. यह तरीका बुवाई का सही समय तय करने, जल संसाधनों व बाढ़ की तैयारी करने में मददगार साबित हो सकता है.

आईआईटी मद्रास की रिसर्च के नतीजे

आईआईटी मद्रास के मुताबिक, इस शोध के नतीजे अमेरिकन मेटियोरोलॉजिकल सोसाइटी की प्रतिष्ठित शोध पत्रिका ‘जर्नल ऑफ क्लाइमेट' में प्रकाशित हुए हैं. इसके सह-लेखकों में योगेनराज पाटिल, गौरव चोपड़ा, श्रुति टंडन, प्रो. आर.आई. सुजीत और प्रो. बी.एन. गोस्वामी शामिल हैं. शोधकर्ताओं ने इसके लिए देश के अलग-अलग भौगोलिक स्थानों को एक नेटवर्क की तरह माना है. इसमें हर स्थान को एक केंद्र के रूप में देखा गया है. इन केंद्रों के बीच संबंध वहां होने वाली बारिश की शुरुआत के आधार पर तय किए गए हैं. इसके बाद वैज्ञानिकों ने यह देखा कि अलग-अलग जगहों पर बारिश शुरू होने से बनने वाले छोटे-छोटे समूह किस तरह एक-दूसरे से जुड़ते हैं और धीरे-धीरे एक बड़े समूह का रूप लेते हैं.

आईआईटी मद्रास के प्रो. आरआई सुजीत ने बताया कि किसी स्थान पर मॉनसून का पहुंचना वहां हुई पहली बारिश से तय नहीं होता. उनके मुताबिक, जब किसी स्थान पर बारिश की शुरुआत देश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश से जुड़े सबसे बड़े समूह का हिस्सा बन जाती है, तभी वहां बड़े स्तर पर मॉनसून की शुरुआत मानी जाएगी. इसका मतलब है कि उस स्थान पर होने वाली बारिश अब केवल स्थानीय मौसम की वजह से नहीं हो रही, बल्कि वह देश में सक्रिय बड़े मॉनसून तंत्र से जुड़ चुकी है.

मॉनसून की गलत शुरुआत का अनुमान लगाने से बचने का तरीका

शोधकर्ता इस बदलाव को जलवायु नेटवर्क में एक बड़े परिवर्तन के रूप में देखते हैं. प्रो. सुजीत ने बताया कि इस तरीके से मॉनसून की गलत शुरुआत का अनुमान लगाने से बचा जा सकता है. इससे किसानों को बुवाई के लिए बेहतर समय मिल सकता है. साथ ही नीति बनाने वालों को खाद्य सुरक्षा और जल संसाधनों के प्रबंधन की योजना तैयार करने में मदद मिलेगी. पूर्वोत्तर से शुरू होकर प्रायद्वीपीय भारत तक कैसे बढ़ता है मॉनसून, शोधकर्ताओं ने इस तरीके को समझाने के लिए मॉनसून के शुरुआती दौर का उदाहरण दिया है. अप्रैल के महीने में पूर्वोत्तर भारत के अलग-अलग हिस्सों में बारिश शुरू होने से छोटे-छोटे समूह बनने लगते हैं. इनमें गरज-चमक के साथ होने वाली स्थानीय बारिश भी शामिल होती है. जैसे-जैसे मौसम आगे बढ़ता है, पूर्वोत्तर भारत में बारिश से बना समूह बड़ा होने लगता है. बाद में यह बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में बने एक अन्य समूह से जुड़ जाता है. इन समूहों के जुड़ने से सबसे बड़े समूह का आकार अचानक बढ़ता है.

शोधकर्ता इसी बदलाव को पूर्वोत्तर भारत में बड़े स्तर पर मॉनसून की शुरुआत मानते हैं. इसके बाद इसी तरह की प्रक्रिया प्रायद्वीपीय भारत में दिखाई देती है. केरल में स्थानीय बारिश के कारण एक छोटा समूह बनता है. जब यह समूह पूर्वोत्तर भारत से पश्चिम की ओर बढ़ रहे सबसे बड़े बारिश समूह से जुड़ जाता है, तब शोधकर्ता इसे प्रायद्वीपीय भारत में बड़े स्तर पर मॉनसून की शुरुआत मानते हैं.

नई तकनीक लगाएगी मॉनसून आने का पता

इस तरह केरल में हुई किसी छिटपुट बारिश को मानसून की वास्तविक शुरुआत मानने की गलती से बचा जा सकता है. यानी नई तकनीक यह पहचानने में मदद करेगी कि बारिश केवल स्थानीय मौसम के कारण हो रही है या मॉनसून का बड़ा तंत्र उस इलाके तक पहुंच चुका है. शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि प्रायद्वीपीय भारत में बड़े स्तर पर मॉनसून की शुरुआत के बाद बारिश उत्तर की ओर बढ़ती है. इसका संबंध मॉनसून के भीतर होने वाले मौसमी उतार-चढ़ाव की पहली सक्रिय लहर से है, जिसे मॉनसूनअंत मौसमी दोलन कहा जाता है.

यह बदलाव भी इस बात का संकेत देता है कि मॉनसून का बड़ा तंत्र स्थापित हो चुका है और यह केवल कुछ समय के लिए हुई स्थानीय बारिश नहीं है. शोधकर्ताओं ने अपनी इस नई तकनीक का इस्तेमाल वर्ष 2026 के मानसून पर भी किया.

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