Live: मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर विराम, मॉनसून सत्र पर सरकार का फोकस

Live: बीजेपी सूत्रों ने इन अटकलों को खारिज किया है कि मोदी मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार हो सकता है. फिलहाल सरकार की योजना जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू होने वाला मॉनसून सत्र है. वहीं पीएम मोदी भी 6 से 11 जुलाई के बीच विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं. पीएम मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर जाएंगे. ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर फिलहाल विराम लगता दिख रहा है.

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