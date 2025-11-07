विज्ञापन
मेरी हत्या की साजिश रची, आरोपियों से मिले... अजित गुट के नेता धनंजय मुंडे पर जरांगे पाटिल का गंभीर आरोप

Jalna News: जरांगे ने कहा कि जैसे ही उनको पता चला कि धनंजय मुंडे उनकी हत्या की साजिश के पीछे हैं, उन्होंने तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचित किया. जिन लोगों की जान को खतरा है, उन्हें सरकार द्वारा सुरक्षा मिलनी चाहिए.

मेरी हत्या की साजिश रची, आरोपियों से मिले... अजित गुट के नेता धनंजय मुंडे पर जरांगे पाटिल का गंभीर आरोप
मनोज जरांगे का धनंजय मुंडे पर आरोप.
  • मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है.
  • जरांगे ने मुख्यमंत्री फडणवीस से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है.
  • जरांगे का आरोप है कि धनंजय मुंडे के सहयोगी कंचन ने आरोपियों को मुंडे से मिलवाकर साजिश को अंजाम दिया.
मुंबई:

मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और अजित पवार गुट के नेता धनंजय मुंडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जरांगे ने कहा कि उनकी हत्या की साजिश रची गई थी, इसके मुख्य सूत्रधार धनंजय मुंडे हैं. जरांगे से इसकी जांच की अपील सीएम फडणवीस से की. जालना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरांगे पाटिल ने दावा किया कि उनकी हत्या की साज़िश रची गई थी. धनंजय मुंडे इसके मास्टरमाइंड थे. सीएम फडणवीस को मामले की जांच करानी चाहिए, क्योंकि उनकी आरोपियों से मुलाक़ातें हुई हैं.

जिनकी जान को खतरा है, उनको पुलिस सुरक्षा दे

जरांगे ने कहा कि जैसे ही उनको इस बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचित किया. इसके साथ ही जरांगे ने कहा कि जिन लोगों की जान को खतरा है, उन्हें सरकार द्वारा सुरक्षा मिलनी चाहिए. जरांगे का कहना है कि बीड का कंचन नाम का एक आदमी धनंजय मुंडे का सहयोगी या निजी सहायक है. उसने दोनों आरोपियों को अपने साथ ले जाकर मुंडे से मिलवाया था.

धनंजय मुंडे को बताया साजिश का मास्टरमाइंड

साजिशकर्ताओं से पहला काम यह तय हुआ था कि वे जरांगे के खिलाफ झूठी रिकॉर्डिंग करेंगे और झूठी रील्स बनाएंगे. इसके बाद गोली मारकर या नशीला पदार्थ देकर मारने की योजना बनाई गई.  मनोज जारंगे ने कहा कि कंचन दोनों आरोपियों को परली के एक गेस्ट हाउस में ले गया. मुंडे उस समय एक मीटिंग ले रहे थे. वह सब छोड़कर आरोपियों से मिलने पहुंचे. चर्चा के बाद कथित तौर पर वहां आठ से दस करोड़ रुपये की डील तय हुई थी.

जरांगे के मुंडे पर कई गंभीर आरोप

इसके बाद धनंजय मुंडे की आरोपियों से मुलाकात छत्रपति संभाजीनगर के झालटा फाटा नाम की जगह पर हुई.उन्होंने गोली, दवा और दूसरे राज्य की पासिंग वाली पुरानी गाड़ी मुहैया कराने की बात तय की.धनंजय मुंडे ने इन आरोपियों को गाड़ी मुहैया कराई भी थी. 
 

