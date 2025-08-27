विज्ञापन
मुंबई में लालबागचा राजा की एक झलक पाने के लिए लोग उत्सुक, जानिए कहां क्या है स्पेशल

हर साल की तरह इस बार भी 'लालबागचा राजा' के दर्शन के लिए मुंबई ही नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं.

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के सबसे लोकप्रिय और श्रद्धेय गणपति 'लालबागचा राजा' के इस साल के स्वरूप की एक झलक पाने के लिए भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है. इस बार लालबागचा राजा का रूप अत्यंत मनमोहक और दिव्य नजर आ रहा है. बप्पा के हाथ में चक्र, सिर पर आकर्षक मुकुट और बैंगनी रंग की धोती ने इस साल की प्रतिमा को खास बना दिया है. गणेश भक्तों ने जैसे ही इस रूप को देखा, पूरा पंडाल 'गणपति बप्पा मोरया' के जयकारों से गूंज उठा. बता दें कि लालबागचा राजा, गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान, महाराष्ट्र के मुंबई स्थित लालबाग में स्थापित सार्वजनिक गणेश प्रतिमा है. यह प्रतिमा 11 दिनों तक भक्तों को दर्शन देती है. उसके बाद प्रतिमा अनंत चतुर्दशी के दिन गिरगांव चौपाटी पर अरब सागर में विसर्जित कर दी जाती है.

