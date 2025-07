मुंबई में मराठी में पढ़ें अजान... ओवैसी ने नीतेश राणे को एक लाइन में दिया जवाब

महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी भाषा को चल रहे विवाद में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं. ओवैसी ने भाषायी विवाद में आक्रामक रुख अपनाने वाले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतेश राणे की मांग का जवाब दिया है. राणे ने मदरसों में मराठी पढ़ाए जाने और मस्जिदों में अजान भी मराठी भाषा में कराने का विवादित बयान दिया तो ओवैसी ने उन्हें घेरने में देर नहीं लगाई. राणे के बयान पर जब प्रतिक्रिया मांगी गई तो ओवैसी ने कहा, अगर आप उनके पुराने ट्वीट देखेंगे तो वो तबलीगी जमात की इज्तेमा (सम्मेलन) का स्वागत करते दिखेंगे. वो इसका इस्तकबाल करते दिखाई देंगे.



राणे ने बुधवार को एक बयान में कहा था कि मदरसों में उर्दू की जगह मराठी भाषा पढ़ाई जानी चाहिए. मस्जिदों से अजान भी मराठी भाषा में दी जानी चाहिए. कांग्रेस द्वारा मुंबई में मराठी पाठशाला खोले जाने के फैसले पर राणे ने कहा कि मराठी स्कूलों की क्या जरूरत है. विरोधी दल को मुस्लिमों से यह कहना चाहिए कि वो अजान भी मराठी भाषा में दें.

राणे ने कहा कि मंदिरों में जय श्री राम का नारा लगता है, लेकिन अंदर 'अब्दुल' बैठा है.राणे ने कहा कि मदरसों में असली पढ़ाई तभी होगी, जब वहां मराठी भाषा की शिक्षा दी जाएगी, वरना वहां से केवल बंदूकें निकलेंगी.एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने भी राणे के बयान पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, बीजेपी केवल धर्म और भाषा के आधार पर नफरत फैलाने का काम कर रही है. महाराष्ट्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए.

VIDEO | When asked about Maharashtra Minister Nitesh Rane calling for Marathi in Madrasas, AIMIM chief Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) says, "If you take out his old tweets, you will see him welcoming Tablighi Jamaat Ijtema. He was welcoming it."#NiteshRane #Marathi #Madrasa pic.twitter.com/EppgQ7Q2ps