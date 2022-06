LIVE UPDATES : पार्टी में बगावत के बीच उद्धव ठाकरे आज करेंगे कैबिनेट बैठक, दो-तिहाई विधायक साथ होने का एकनाथ शिंदे का दावा

Maharashtra LIVE updates : एकनाथ के बागी तेवर से मुश्किल में उद्धव सरकार

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली MVA सरकार संकट में नजर आ रही है. शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे पार्टी विधायकों के साथ असम के गुवाहाटी पहुंच गए हैं. वह यहां के होटल रेडिशन ब्लू में ठहरे हुए हैं. वहां 50 कमरें बुक कराए गए हैं. इस बीच आज उद्धव कैबिनेट की बैठक होने जा रही है. वहीं एकनाथ को मनाने की कोशिशें लगातार जारी है. मंगलवार को देर शाम शिवसेना के दो नेता सूरत में शिंदे से मिले और उन्होंने मनाने की कोशिश की. गुवाहाटी एयरपोर्ट से निकलते समय एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शिवसेना छोड़ा नहीं है, बालासाहेब का हिंदुत्व आगे बढ़ाएंगे. जबकि एक विधायक अब्दुल सत्तार ने कहा मजाकिया लहजे में कहा बिरयानी खाने आए हैं.

Here are the LIVE updates on Maharashtra: