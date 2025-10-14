महाराष्ट्र: मालेगांव में खुफिया ऑपरेशन! सोशल मीडिया पर एक्टिव संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया

महाराष्ट्र के मालेगांव में सोमवार देर रात राज्य एटीएस (Anti-Terrorism Squad) और तेलंगाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया गया है. गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान तौशीफ़ शेख के रूप में हुई है, जो कथित रूप से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में जांच के घेरे में है.

सूत्रों के मुताबिक, तौशीफ़ शेख के सोशल मीडिया अकाउंट और मोबाइल डेटा की जांच की जा रही है. सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है कि वह सोशल मीडिया के ज़रिए विदेशी संगठनों या व्यक्तियों के संपर्क में था और उनसे नियमित रूप से संवाद करता था.

एटीएस ने इस पूरे अभियान को गोपनीय तरीके से अंजाम दिया. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, रविवार देर रात मालेगांव के एक इलाके में छापेमारी की गई, जहां से तौशीफ़ को हिरासत में लिया गया. उसके घर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी जब्त किए गए हैं.

हालांकि पुलिस ने अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि यह कार्रवाई तेलंगाना पुलिस के इनपुट के आधार पर की गई थी. शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि हिरासत में लिया गया युवक कुछ संदिग्ध ऑनलाइन ग्रुप्स से जुड़ा हुआ था, जिनकी गतिविधियों पर देश की कई एजेंसियां पहले से नजर रखे हुए थीं.

इस कार्रवाई के बाद मालेगांव शहर में हलचल तेज हो गई है. कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्थानीय पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है. एटीएस की टीम फिलहाल तौशीफ़ शेख से पूछताछ कर रही है, ताकि उसके नेटवर्क और संभावित विदेशी संपर्कों का खुलासा किया जा सके. एजेंसियां यह भी जांच कर रही हैं कि क्या यह मामला किसी बड़े आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है या यह एक अलग-थलग ऑपरेट करने वाला नेटवर्क है.