महाराष्ट : पुणे में दो बच्चों सहित एक ही परिवार के चार लोग मिले मृत

पुलिस अधिकारी ने कहा, "अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. हम आत्महत्या के कोण से जांच कर रहे हैं और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, परिवार को कुछ आर्थिक नुकसान हुआ है." पुलिस ने कहा कि जहरीला पदार्थ खाने से मौत हुई है.

इसके पहले तेलंगाना के भद्राद्री-कोठागुडम जिले में एक परिवार के तीन सदस्यों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी. कथित सुसाइड नोट में एक विधायक के बेटे का नाम लिखे होने के बाद उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस ने बताया थी कि परिवार में माता-पिता और उनके दो बच्चों ने रविवार रात को खुद को जलाकर कथित तौर पर आत्महत्या की कोशिश की.

उनमें से एक लड़की 80 प्रतिशत तक झुलस गई थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जबकि अन्य की मौत हो गई थी. लड़की का बयान दर्ज कर लिया गया थी. कथित सुसाइड नोट में परिवार के मुखिया की मां, बहन और एक स्थानीय विधायक के बेटे के नाम था.

हेल्‍पलाइन

वंद्रेवाला फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्‍थ 9999666555 पर कॉल करें, या help@vandrevalafoundation.com पर लिखें

TISS iCall 022-25521111 (सोमवार से शनिवार तक उपलब्‍ध - सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक)

(अगर आपको सहारे की ज़रूरत है या आप किसी ऐसे शख्‍स को जानते हैं, जिसे मदद की दरकार है, तो कृपया अपने नज़दीकी मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञ के पास जाएं)