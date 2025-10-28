विज्ञापन
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में विक्रम सरोवर में उगते सूर्य को दिया अर्घ्य

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में उगते सूर्य को अर्घ्य दिया.

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में विक्रम सरोवर में उगते सूर्य को दिया अर्घ्य
उज्जैन:

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने आज उज्जैन में छठ पूजा में शामिल हुए. उन्होंने उगते सूर्य को जल भी अर्पित किया. गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में भी धूमधाम से छठ पर्व मनाया गया. चार दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत 25 अक्तूबर से शुरू हुआ था. 

राज्य के सीएम मोहन यादव ने सोमवार को भी डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया था. सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि पूर्व की दिशा से आने वाली कठिनाई को हर काल में अपने सीने पर झेलते हुए देश की सुख-समृद्धि की कामना करता है बिहार.

उन्होंने कहा कि इंदौर में छठ पूजन व्रती माताओं-बहनों के साथ अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. सीएम ने लिखा कि छठी मइया और सूर्य देव से प्रार्थना है कि सभी माताओं-बहनों और प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा का प्रकाश बना रहे.
 

