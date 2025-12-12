गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब अग्निकांड के आरोपी सौरव और गौरव लूथरा को भारत लाने की कवायद तेज हो गई है. इस प्रक्रिया के तहत सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को फुकेट से बैंकॉक ले आया गया है और उन्हें वहां के इमिग्रेशन डिविजिन सेंटर में रखा गया है. लूथरा ब्रदर्स के लिए भारतीय दूतावास से जल्द इमरजेंसी ट्रेवल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. 6 दिसंबर को नाइटक्‍लब में लगी आग के बाद 8 दिसंबर को गोवा पुलिस ने दोनों भाइयों के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया. फिर, CBI के जरिए इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस मांगा गया. इंटरपोल ने ये नोटिस 9 दिसंबर को जारी कर दिया. गोवा सरकार ने MEA से पासपोर्ट रद्द करने का अनुरोध किया. MEA के तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए दोनों के पासपोर्ट को सस्पेंड कर दिया. पासपोर्ट सस्पेंड होते ही दोनों की थाइलैंड में मौजूदगी अवैध हो गई और उन्‍हें हिरासत में ले लिया गया.

