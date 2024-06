Lok Sabha Chunav Result 2024 Live: इंतजार खत्म, लोकसभा की 543 सीटों पर नतीजों का काउंटडाउन शुरू

मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि एग्जिट पोल ने वही बात कही है जो बीजेपी के नेताओं ने बोला है. उन्‍होंने कहा कि एग्जिट पोल में जहां चार सीट है, वहां पर एग्जिट पोल ने छह सीट बता दी. कोई पार्टी 3 सीट पर लड़ रही है उसे छह सीट दे दी गई. उन्‍होंने कहा कि एग्जिट पोल में कई तरह की विसंगतियां देखने को मिली.

#WATCH | Bhopal, Madhya Pradesh: Congress state president Jitu Patwari says, "...The exit polls said the same thing as the BJP leaders. In seats where they were getting four seats, exit polls showed six seats; where the party contested on three seats, exit polls showed six… pic.twitter.com/b7gXQ9EbjN