पिछले साल जनवरी में फिरोजपुर की न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने 24 किसानों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए थे, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

PM मोदी की सुरक्षा में चूक... चार साल बाद भी न चार्जशीट, न गिरफ्तारी
  • PM मोदी की सुरक्षा में हुई गंभीर चूक के मामले में चार साल बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है.
  • 5 जनवरी 2022 को फिरोजपुर जिले में किसानों के प्रदर्शन के कारण पीएम का काफिला करीब पंद्रह मिनट तक फंसा रहा.
  • कुलगढ़ी पुलिस ने 6 जनवरी 2022 को अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.
PM मोदी की सुरक्षा में हुई गंभीर चूक के लगभग चार साल बाद भी फिरोजपुर जिले में दर्ज मामले में न तो चार्जशीट दाखिल हो सकी है और न ही किसी की गिरफ्तारी हुई है. 5 जनवरी 2022 को हुई इस घटना को लेकर जांच की धीमी रफ्तार पर लगातार सवाल उठते रहे हैं.

यह सुरक्षा चूक उस समय सामने आई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे पर थे. संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत किसानों ने फिरोजपुर से करीब 10 किलोमीटर पहले पियारेआना गांव के पास लुधियाना–फिरोजपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया था. इसके चलते प्रधानमंत्री का काफिला पियारेआना के आगे एक फ्लाईओवर पर करीब 15 मिनट तक फंसा रहा. स्थिति सामान्य न होने और आगे बढ़ने की अनुमति न मिलने के कारण काफिले को वापस भटिंडा के पास स्थित भिसियाना एयरबेस लौटना पड़ा. बताया जाता है कि प्रधानमंत्री ने इस दौरान एक अधिकारी से कहा था कि “मुख्यमंत्री को बता देना कि मैं जिंदा लौट आया हूं,” जिससे मामले की गंभीरता और स्पष्ट होती है.

घटना के अगले दिन 6 जनवरी 2022 को कुलगढ़ी पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 283 (सार्वजनिक रास्ते में बाधा) के तहत मामला दर्ज किया गया था. बाद में इसमें धारा 307 (हत्या का प्रयास), 353 (लोक सेवक पर हमला), 341 (गलत तरीके से रोकना), 186 (सरकारी काम में बाधा), 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 8बी भी जोड़ी गईं. दिसंबर 2022 में 24 प्रदर्शनकारी किसानों को नामजद किया गया.

पिछले साल जनवरी में फिरोजपुर की न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने 24 किसानों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए थे, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) के सदस्य एसपी मनजीत सिंह ने कहा कि चार्जशीट जल्द दाखिल की जाएगी. उन्होंने बताया कि करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. लेकिन अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है. सिंह ने कहा, “हम अपनी जांच के लिए दिल्ली की एक टीम के साथ भी समन्वय कर रहे हैं.”

